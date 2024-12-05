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Новини ТСН 12:00 5 грудня. Санкції проти грузинської влади! Шольц звернувся до біженців!

Новини ТСН 12:00 5 грудня. Санкції проти грузинської влади! Шольц звернувся до біженців!

Єрмак у США: що приховують за зачиненими дверима 

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Новини України та світу станом на 12:00, 5 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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