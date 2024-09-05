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Новини ТСН 12:00 5 вересня. Найдовша тривога в Києві, Магури в Новоросійську, Одесу підтопило

Новини ТСН 12:00 5 вересня. Найдовша тривога в Києві, Магури в Новоросійську, Одесу підтопило

Велика злива! Одесу затопило! Хаджибейський район не впорався з водою!

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Новини України та світу станом на 12:00 5 вересня 2024 року, в огляді ТСН

    

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