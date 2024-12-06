Новини ТСН 12:00 6 грудня. Тисячі ракет для України! Дрони атакували Крим! 

Новини України та світу станом на 12:00, 6 грудня 2024 року, в огляді ТСН. - Ранковий обстріл Херсонщини: поранений місцевий житель - 188 бойових зіткнень за добу: актуальна ситуація на фронті - США доправлять до України сотні тисяч снарядів та тисячі ракет - Салліван - Привітання від партизанів: вибухова диверсія на російській залізниці - Заграва у Криму: зранку морські дрони атакакували окупований півострів - Війна у Сирії: повстанці просуваються до Дамаска. Що робить диктатор Асад? - Президент проти Парламенту: чим закінчиться протистояння у Південній Кореї? - Три українські атомні станції майже відновили потужності після обстрілів росії - МАГАТЕ - Не добігли 300 метрів: на Буковині дрон вполював ухилянтів біля румунського кордону - Шахрай під прикриттям: як сумчанину вдалося присвоїти 11 машин для фронту - Що таке уроки доброчесності і для чого їх провели у школах? - Як стати артилеристом: на Львівщині готують богів війни - День Святого Миколая: як цьогоріч святкуватимуть українці?