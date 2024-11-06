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Новини ТСН 12:00 6 листопада. Перемога Трампа на виборах у США! Кому не віключатимуть світло взимку?

Новини ТСН 12:00 6 листопада. Перемога Трампа на виборах у США! Кому не віключатимуть світло взимку?

Новини ТСН 12:00 6 листопада. Перемога Трампа на виборах у США! Кому не віключатимуть світло взимку?

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 12:00 середи, 6 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

  

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