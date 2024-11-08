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Новини ТСН 12:00 8 листопада. Скандал із Зеленським, удар по Одесі та пожежа на НПЗ в РФ

Новини ТСН 12:00 8 листопада. Скандал із Зеленським, удар по Одесі та пожежа на НПЗ в РФ

Новини ТСН 12:00 8 листопада. Скандал із Зеленським, удар по Одесі та пожежа на НПЗ в РФ

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Новини України та світу станом на 12:00, 8 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

     

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