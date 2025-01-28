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Новини ТСН 12:00 за 28 січня. Руйнування від атаки дронів та активізація окупантів на Донеччині

Новини ТСН 12:00 за 28 січня. Руйнування від атаки дронів та активізація окупантів на Донеччині

Новини ТСН 12:00 за 28 січня. Руйнування від атаки дронів та активізація окупантів на Донеччині

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Новини України та світу станом 12.00, 28 січня 2025 року, в огляді ТСН.

   

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