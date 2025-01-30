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Новини ТСН 12:00 за 30 січня. Атака на Суми, катастрофа в США і розквітла сакура в Києві

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Новини ТСН 12:00 за 30 січня. Атака на Суми, катастрофа в США і розквітла сакура в Києві

Новини України та світу станом 12:00, 30 січня 2025 року, в огляді ТСН.

  

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