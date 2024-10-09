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Новини ТСН 12:00 за 9 жовтня. Удар шахедами по Одещині та $1,5 млн в депутатки в Хмельницькому

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Новини ТСН 12:00 за 9 жовтня. Удар шахедами по Одещині та $1,5 млн в депутатки в Хмельницькому

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Новини України та світу станом 12:00 8 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

      

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