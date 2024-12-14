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Політика
Війна
Гламур
Проспорт
Леді
Здоров’я
Астрологія
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ТСН
ТСН.Cпецвипуск
Новини ТСН 13 грудня. Ситуація на фронті, масований обстріл України
Новини ТСН 13 грудня. Ситуація на фронті, масований обстріл України
Новини ТСН 13 грудня. Ситуація на фронті, масований обстріл України
ТСН новини 00:00 14 грудня. Скандал із МСЕК, ситуація на фронті
Сюжети випуску
ТСН новини 00:00 14 грудня. Скандал із МСЕК, ситуація на фронті
Матір екснардепки Бережної засудили на 14 років за держзраду
Сімейна мафія у МСЕК! Батько і син "торгували" інвалідностями!
ТСН новини 23:00 13 грудня. Погрози "Орешніком"! Вихідні без світла
Чи здійсниться довгоочікуваний обмін військовополоненими? Рідні військовополонених зібралися під стінами Координаційного Штабу
Чергові ескізи закінчення війни. П'ятниця. Мосейчук. Сухенко
Європейський досвід: як відходи стають альтернативою російському газу
Відключення електроенергії на вихідних будуть!
Нові рішення для України: зброя від США, європейські війська та нові заяви Трампа
Удар "Орєшніком" по Україні може бути на вихідних?!
Голки в м'ясі і тухла тушківка! І це все бійцям на передову!
Українське село - у центрі Брюсселя! У столиці Євросоюзу смакують голубці і бутерброди із салом
В Україні може з'явитися суд присяжних! Що це і навіщо?
Розкішний маєток Медведчука оцінили в 757 мільйонів! Екскурсія елітною дачею від ТСН!
Драпатий видав, як зберегти Курахове і зупинити просування противника
Виробництво броні може зупинитись! У Запоріжжі БЕБ арештувало важливу сировину!
ТСН 13 грудня з Аллою Мазур. "Орєшніком" вгатять? Екскурсія дачею Медведчука!
Адаптивний посуд і одяг для військових: як волонтери допомагають ветеранам полегшити реабілітацію
Момент зазняли на відео! Як боєць ЗСУ збив ворожу ракету "Калібр"
Бої за Покровськ: росіяни вже біля міста! Ситуація на фронті загострюється!
Чорна п'ятниця, 13-го! Масована атака по Україні!
Росіяни масовано гатитимуть на Новий рік! Тактика ворога - накопичувати й добивати енергетику!
Як і скільки тисяч можуть отримати бійці ЗСУ за знищену ворожу техніку
ЗРК "Оса" отримав глибоку модернізацію - тепер простіше збивати ворожі авіацію та "Шахеди"
У ворога трохи змінилася тактика! Роль дронів на війні. Інтерв'ю з бійцем Дмитром Морозом з позивним "Адвокат"
На що українці витрачають "тисячу Зеленського"?
Влада Грузії закручує гайки мітингувальникам! Заборонили піротехніку та балаклави!
Накрали на будівництві фортифікацій 20 мільярдів доларів!
ТСН новини 19:00 13 грудня. Розкрадання грошей на фортифікаціях, протести в Грузії
ТСН новини 18:00 13 грудня. Масована атака по Україні та нова зброя від США
Новини України та світу станом на 13 грудня 2024 року, в огляді ТСН.
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