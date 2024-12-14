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Новини ТСН 13 грудня. Ситуація на фронті, масований обстріл України

Новини ТСН 13 грудня. Ситуація на фронті, масований обстріл України

ТСН новини 00:00 14 грудня. Скандал із МСЕК, ситуація на фронті

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Новини України та світу станом на 13 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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