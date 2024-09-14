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Новини ТСН 13 вересня. Новий обмін полоненими, атака на Одесу та Конотоп, стан енергосистеми

Новини ТСН 13 вересня. Новий обмін полоненими, атака на Одесу та Конотоп, стан енергосистеми

Новини ТСН 00:00 14 вересня. Метро запрацювало, наслідки атаки Одеси, перемога Магучіх

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Новини України та світу станом на п'ятницю, 13 вересня 2024 року, від ТСН.

       

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