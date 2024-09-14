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ТСН.Cпецвипуск
Новини ТСН 13 вересня. Новий обмін полоненими, атака на Одесу та Конотоп, стан енергосистеми
Новини ТСН 13 вересня. Новий обмін полоненими, атака на Одесу та Конотоп, стан енергосистеми
Новини ТСН 13 вересня. Новий обмін полоненими, атака на Одесу та Конотоп, стан енергосистеми
Новини ТСН 00:00 14 вересня. Метро запрацювало, наслідки атаки Одеси, перемога Магучіх
Сюжети випуску
Новини ТСН 00:00 14 вересня. Метро запрацювало, наслідки атаки Одеси, перемога Магучіх
Чергове "золото"! Ярослава Магучіх здобула лідерство у фіналі "Діамантової ліги" в Брюсселі
Обмін полоненими 13 вересня: азовці зустрілися з рідними!
Є лише одна країна та одна людина, яка може вплинути на Путіна — Клімкін
Новини ТСН 23:00 13 вересня. Складнощі евакуації та дозвіл бити про РФ
Марк Твен остаточно переміг Горького в Одесі!
Допомагають отримати дозвіл бити по РФ! Пресконференція з главою МЗС Литви у Києві
Блискавка влучила у будинок! Він вигорів ущент!
Новини ТСН 22:00 13 вересня. Обмін полоненими, дозвіл на удари по РФ
Паркувальна мафія в Дніпрі! Чи сядуть ділки-посадовці на 5 років?
Затримано навідника! Вчиняв диверсії на залізниці та наводив російські ракети на військові об’єкти
Ситуація ускладнюється! Евакуюватися дедалі важче!
Вперше! Майкл Дуглас в Україні — такого від нього ви ще не чули! Ексклюзив
Підсумки ТСН 13 вересня. Обмін полоненими: «Азовці» вдома, де дозвіл на далекі удари?
Отрута вже близько! Чи треба запасатися питною водою?
Унікальні деталі для блоків АЕС! Енергоатом вигадав нові можливості для ремонту!
Будуть конкретні рішення! Байден ознайомиться із "планом перемоги" України!
Бояться Путіна або є "договорняки"? Чому союзники вагаються та не дають далекобійну зброю?
Повернення обличчя – київські лікарі творять дива для поранених військових
У Києві відзначили переможців національної кінопремії «Золота Дзиґа-2024»
Через Росію, Латвію, Литву та Польщу – довга дорога додому
Індивідуальні протези за кілька днів! Червовий хрест створив унікальну мобільну лабораторію
Ворог підкупає молодь для підпалів авто військових, але грошей не платить! - керівник поліції
Інновації для ЗСУ - проти корупції та відмивання грошей! Прозора система бачитиме повний ланцюг постачання - ІТ-експерт
Новини ТСН 19:00 13 вересня. Атака на Одесу, дипломатична війна, зустріч Стармера та Байдена
Податки будуть піднімати! Економіка в тіні, є проблеми на митниці, тому країні потрібні гроші! - експертка-економістка
Це окрема спецоперація! Нам вдалося повернути тих, кого РФ не хоче обмінювати - Юсов
130 років Олександру Довженку: біля кіностудії відкрили довгоочікуваний пам'ятник легенді кіно
З Оболоні до Голосієва без пересадок! Синя гілка столичного метро повністю відновила роботу!
Дипломатична війна! Кремль висилає британських дипломатів через рішення по далекобійній зброї!
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Масована атака дронів на Одесу! Є влучання і пошкодження!
Нам вигідна ця ситуація з хаосом та відсутністю інформації, що відбувається на Курщині — експерт
Найефективніший спосіб зупинки та знищення ворога — дрони, в тому числі нічні — командир «Суми»
У Мережі показали успішне випробування першого у світі дрону-гранатомету
Новини ТСН 18:00 13 вересня. 56 обмін полоненими, атака на Одесу, Конотоп: наслідки, стан енергетики
"Україна відкрита світу": Майкл Дуглас завітав на культурну платформу в Києві
Споживайте економно — навіть якщо немає вимкнень світла! Прогноз по світлу на ці вихідні
Вперше з такими жахливими наслідками! Конотоп оговтується після масованого удару
Росіяни скинули вибухівку біля маршрутки! Обстріли України 13 вересня
Запал ворога “гасять” українські гармаші! Ексклюзив ТСН з передової
«Азовців» звільнено! Неймовірне повернення! Перше інтервʼю наживо — ексклюзивно в ТСН!
Новини України та світу станом на п'ятницю, 13 вересня 2024 року, від ТСН.
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