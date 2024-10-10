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Новини ТСН 14:00 10 жовтня. Зараз! Рада підвищила податки | У Польщі в ДТП загинули українці

Новини ТСН 14:00 10 жовтня. Зараз! Рада підвищила податки | У Польщі в ДТП загинули українці

Заднім числом: Рада підвищила податки! Кого торкнуться зміни 

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Новини України та світу станом на 14:00 середи, 10 жовтня 2024 року, в огляді ТСН

   

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