Новини ТСН 14:00 12 вересня. У Києві авто пірнуло під асфальт. В Омську горить танковий завод

Новини України та світу станом на 14:00, 12 вересня 2024 року, в огляді ТСН: - Обстріл Конотопа. Кількість постраждалих зросла до 14. - На Харківщині у Боровій з-під завалів врятували жінку, по будинку якої росіяни вдарили зранку. - Росіяни запустили по Чернігівщині рій дронів та дві балістичні ракети. - Вимкнення електрики повертаються. - На Росії в Омську годить військовий завод "Омськтрансмаш", який виготовляє гусениці для важкої бронетехніки. - Мінус російський літак! СУ-30СМ впав у Чорне море - підтверджено ГУР. - Удари углиб Росії - коли союзники знімуть обмеження та нададуть далекобійну зброю? - Прорив каналізації в Києві. Вулицю залило стічними водами, авто пірнуло під асфальт. - Ліжко із шин та "недосяжні" картини - у Харкові відкрили мистецьку виставку в бомбосховищі. - Троянди - як символ знищеного Бахмута - висадили у Дніпрі. - У Києві відновила роботу синя гілка метрополітену. Її частково перекрили 9 місяців тому, бо підземні води підтопили тунель.