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Новини ТСН 14:00 17 жовтня. Зеленський у Брюсселі, смертельна аварія і сутичка в храмі

Новини ТСН 14:00 17 жовтня. Зеленський у Брюсселі, смертельна аварія і сутичка в храмі

Битва з лавками і з сльозогінним газом! Чим закінчилась масова бійка в храмі?

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Новини України та світу станом на 14:00, 17 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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