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Новини ТСН 14:00 18 грудня. Резонансна ДТП на Житомирщині! Сотні загиблих вояк з КНДР!

Новини ТСН 14:00 18 грудня. Резонансна ДТП на Житомирщині! Сотні загиблих вояк з КНДР!

Новини ТСН 14:00 18 грудня. Резонансна ДТП на Житомирщині! Сотні загиблих вояк з КНДР!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 14:00, 18 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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