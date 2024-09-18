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Новини ТСН 14:00 18 вересня. Вбивство на АЗС у Києві! Атака "Шахедів"! Паводки в Європі!

Новини ТСН 14:00 18 вересня. Вбивство на АЗС у Києві! Атака "Шахедів"! Паводки в Європі!

Новини ТСН 14:00 18 вересня. Вбивство на АЗС у Києві! Атака "Шахедів"! Паводки в Європі!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 14:00 середи, 18 вересня 2024 року, в огляді ТСН.

     

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