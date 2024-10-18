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Новини ТСН 14:00 18 жовтня. Масована атака БПЛА та жорстоке побиття в Хмельницькому

Новини ТСН 14:00 18 жовтня. Масована атака БПЛА та жорстоке побиття в Хмельницькому

Новини ТСН 14:00 18 жовтня. Масована атака БПЛА та жорстоке побиття в Хмельницькому

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Новини України та світу станом на 14:00, 18 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

  

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