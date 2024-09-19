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Новини ТСН 14:00 19 вересня. Штормове попередження, перейменування міст і сіл і вибухи техніки

Дата публікації
Перегляди
154
Час на прочитання
1 хв
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Новини України та світу станом на 14:00 середи, 19 вересня 2024 року, в огляді ТСН.

     

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