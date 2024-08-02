Новини ТСН 14:00 2 серпня. У Криму знищили чотири С-400!

Новини України та світу станом на 14:00 п'ятниці, 2 серпня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - 15 поранених цивільних, зруйновані будинки, електромережі та газогони: росіяни обстрілюють прикордонні населені пункти. - Атака на Крим: чотири установки С-400 знищені "атакамсами". - Росіяни просуваються біля Покровська та на Запоріжжі. - В Україну повернули тіла 250 полеглих оборонців. - Дипломатія заручниками: для чого Росія обміняла західних політв'язнів на своїх шпигунів? - Сам завербувався до ФСБ: 40-річний вінничанин здавав росіянам координати складів із озброєнням та навчальних центрів. - Нові подробиці вбивства Ірини Фаріон: як поліція натрапила на будиночок у лісі? - Його звільняють - він відновюється, щоб знову бути звільненим: пригоди тернопільського чиновника-хабарника. - "Укрзалізниця" запускає дитячі вагони: як тепер подорожуватиме малеча? - Хто такі фурі? І чому ця субкультура така популярна?