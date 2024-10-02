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Новини ТСН 14:00 2 жовтня. Відхід ЗСУ із Вугледара, розстріл військовополених і США пригрозили Ірану

Новини ТСН 14:00 2 жовтня. Відхід ЗСУ із Вугледара, розстріл військовополених і США пригрозили Ірану

Новини ТСН 14:00 2 жовтня. Відхід ЗСУ із Вугледара, розстріл військовополених і США пригрозили Ірану

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Новини України та світу станом на 14:00, 2 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

    

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