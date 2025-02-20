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Новини ТСН 14:00 20 лютого. Детонували на пілотах - зухвалий крок ГУР. Трамп хоче нову угоду

Новини ТСН 14:00 20 лютого. Детонували на пілотах - зухвалий крок ГУР. Трамп хоче нову угоду

Новини ТСН 14:00 20 лютого. Детонували на пілотах - зухвалий крок ГУР. Трамп хоче нову угоду

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Новини України та світу станом на 14:00, 20 лютого 2025 року, в огляді ТСН.

  

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