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Новини ТСН 14:00 23 січня. Терміново! Вже 45 постраждалих у Запоріжжі! Нові пожежі у США!

Новини ТСН 14:00 23 січня. Терміново! Вже 45 постраждалих у Запоріжжі! Нові пожежі у США!

Новини ТСН 14:00 23 січня. Терміново ! Вже 45 постраждалих у Запоріжжі! Нові пожежі у США!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом 14.00, 23 січня 2025 року, в огляді ТСН.

     

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