Новини ТСН 14:00 23 жовтня. Готували теракт у Києві, гроші для України і просування ворога

Новини України та світу станом на 14:00, 23 жовтня 2024 року, в огляді ТСН: - Окупанти захопили Новосадове, а також просунулися на Харківщині, - "Діп-стейт". - Північно-корейські війська можуть уже сьогодні прибути до Курської області, - ГУР. - У Черкасах ворожі дрони пошкодили будівлю автовокзалу та приватне підприємство. - Суми оговтуються після серії потужних ударів ворога. - Готували кривавий теракт у столиці. Співробітники СБУ та Нацполіції затримали двох агентів російської ГУР - Велика Британія виділяє 155 мільйонів доларів на морську коаліцію для України. - Допомога від МВФ. Близько мільярда доларів уже надійшли до України. - Медико-соціальні експертні комісії буде ліквідовано до 31-го грудня цього року. - ВАКС мав розглянути апеляцію очільниці Хмельницької МСЕК, але засідання перенесли. Чому? - Команда Трампа подала офіційну скаргу на британських лейбористів через підтримку Камали Гарріс.