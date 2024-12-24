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Новини ТСН 14:00 24 грудня. Дістати Москву ракетою, вибух у Туреччині і приготування до Святвечора

Новини ТСН 14:00 24 грудня. Дістати Москву ракетою, вибух у Туреччині і приготування до Святвечора

Новини ТСН 14:00 24 грудня. Дістати Москву ракетою, вибух у Туреччині і приготування до Святвечора

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Новини України та світу станом на 14.00, 24 грудня 2024 року, в огляді ТСН/

   

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