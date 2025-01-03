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Новини ТСН 14:00 3 січня. Вибух пральної машини! Іранський завод з виробництва ракет у Сирії - всьо!

Новини ТСН 14:00 3 січня. Вибух пральної машини! Іранський завод з виробництва ракет у Сирії - всьо!

Новини ТСН 14:00 3 січня. Вибух пральної машини! Іранський завод з виробництва ракет у Сирії - всьо!

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Новини України та світу станом 14:00 3 січня 2025 року, в огляді ТСН.

    

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