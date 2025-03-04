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Новини ТСН 14:00 4 березня. Урсула фон дер Ляєн знову втерла усім носа! Саміт у Брюсселі все покаже

Новини ТСН 14:00 4 березня. Урсула фон дер Ляєн знову втерла усім носа! Саміт у Брюсселі все покаже

Новини ТСН 14:00 4 березня. Урсула фон дер Ляєн знову втерла усім носа! Саміт у Брюсселі все покаже

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 14:00 4 березня 2025 року, в огляді ТСН.

   

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