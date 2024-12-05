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Новини ТСН 14:00 5 грудня. Розслідування в Південній Кореї! Удар по Херсонщині!

Новини ТСН 14:00 5 грудня. Розслідування в Південній Кореї! Удар по Херсонщині!

Новини ТСН 14:00 5 грудня. Розслідування в Південній Кореї! Удар по Херсонщині!

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Новини України та світу станом на 14:00, 5 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

    

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