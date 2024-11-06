Новини ТСН 14:00 6 листопада. Терміново зі США! Трамп переміг на виборах! Продовження мобілізації

Новини України та світу станом на 14:00, 6 листопада 2024 року, в огляді ТСН: - Золота епоха для Сполучених Штатів і світ без війн. Так охрестив Дональд Трамп результати історичного волевиявлення. - Чи є реакція на результати виборів від чинного президента США Джо Байдена і від самої Камали Гарріс? - Хто вже привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах? - Республіканці вперше за чотири роки контролюватимуть Верхню палату Парламенту Сполучених Штатів. Ключовими для них стали перемоги в штатах Огайо та Західній Вірджинії. - До 8 зросла кількість загиблих у Запоріжжі, ще 25 людей дістали поранення. Окупанти поцілили по обʼєкту інфраструктури напередодні зранку. - Перший бій з військами Північної Кореї! Вони намагалися прорвати оборону ЗСУ під Курськом, повідомляє Нью-Йорк Таймс. - Одразу з Півночі та зі Сходу росіяни атакують у бік Борової, на Харківщині. Репортаж Олександра Моторного з передової. - Президент продовжив воєнний стан та мобілізацію іще на 90 днів. Володимир Зеленський підписав закони, які ще 29 жовтня ухвалила Верховна Рада. - Дрони-камікадзе ГУР уразили ворожі кораблі у Каспійському морі. - Феєрверки під час повітряної тривоги. У Чернігові 35-річний чоловік гучно святкував свій день народження. Що йому загрожує? - Блекаут їм більше не загрожує. Кабмін розширив список тих, кому заборонили вимикати електроенергію. Хто потрапив до оновленого переліку.