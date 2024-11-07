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Новини ТСН 14:00 7 листопада. Дзвінок Зеленського Трампу! Байден щось замислив! Каліфорнія у вогні!

Новини ТСН 14:00 7 листопада. Дзвінок Зеленського Трампу! Байден щось замислив! Каліфорнія у вогні!

Новини ТСН 14:00 7 листопада. Дзвінок Зеленського Трампу! Байден щось замислив! Каліфорнія у вогні!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом 14:00 7 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

   

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