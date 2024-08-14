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Новини ТСН 14 серпня. Бої на Курщині, атака дронів на РФ, зустріч олімпійців

Новини ТСН 14 серпня. Бої на Курщині, атака дронів на РФ, зустріч олімпійців

Новини ТСН 11:00 14 серпня. Курський наступ, аварія на Хмельниччині, повернення олімпійців

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Новини України та світу станом на 14 серпня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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