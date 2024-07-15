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Новини ТСН 15 липня. Замах на Трампа, нові заяви Зеленського, аномальна спека

Новини ТСН 15 липня. Замах на Трампа, нові заяви Зеленського, аномальна спека

День державності: як Україна засвоїла історичні уроки

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Новини України та світу станом на понеділок, 15 липня 2024 року, від ТСН.

   

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