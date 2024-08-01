Новини ТСН 16:00 1 серпня. Дрон проти гелікоптера, українці обзавелись замком і забутий на АЗС

Новини України та світу станом на 16:00, 1 серпня 2024 року, в огляді ТСН: - Аварія українського автобуса у Польщі. Водій загинув на місці, шістьох пасажирів ушпиталили. - Двох жінок - 40-річну доньку та 72- річну матір - убили загарбники у Нікополі на Дніпропетровщині. - Дрон проти гелікоптера. Як збили ворожий МІ-8? - Запеклі бої уздовж усієї лінії фронту. Окупанти пробують наступати поблизу Куп'янська та неподалік Сватового. - Удар по Ізраїлю в найближчі дні!? Іран готує відповідь на ліквідацію лідера Хамас. - Ліквідація в Секторі Газа. Знищений голова воєнного крила терористичного угруповання ХАМАС - Мігранти з Білорусі й російські ракети - Польща посилює охорону східного кордону. - Замок під арештом. В Італії заарештували маєток російського олігарха вартістю 38 мільйонів євро. - Заробляли по 500 000 грн щомісяця. Одеські поліцейські затримали ділків, які торгували наркотиками та психотропами. - Через пухлину відмовляли кінцівки - переселенку з Донеччини врятували медики Дніпра. - Забули на заправці. Матір, яка їхала з трьома дітьми, під час зупинки автобуса не помітила, що залишила 7-річного сина. - Срібна гвинтівка - нова українська медаль на Олімпіаді. - Олімпійці повертаються додому. До України уже прибули учасники команд з фехтування, гімнастики та дзюдо.