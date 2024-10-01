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Новини ТСН 16:00 1 жовтня. Що відбувається на місцях ударів по Запоріжжю і Херсону

Новини ТСН 16:00 1 жовтня. Що відбувається на місцях ударів по Запоріжжю і Херсону

Новини ТСН 16:00 1 жовтня. Що відбувається на місцях ударів по Запоріжжю і Херсону

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Новини України та світу станом на 16:00, 1 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

  

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