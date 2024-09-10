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Новини ТСН 16:00 10 вересня. Шмигаль про зиму та енергетику, РФ під Покровськом, нове в Дії

Новини ТСН 16:00 10 вересня. Шмигаль про зиму та енергетику, РФ під Покровськом, нове в Дії

Новини ТСН 16:00 10 вересня. Шмигаль про зиму та енергетику, РФ під Покровськом, нове в Дії

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 16:00, 10 вересня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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