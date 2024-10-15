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Новини ТСН 16:00 15 жовтня. Обстріл Миколаєва, новації для біженців і опалення не для всіх

Новини ТСН 16:00 15 жовтня. Обстріл Миколаєва, новації для біженців і опалення не для всіх

Новини ТСН 16:00 15 жовтня. Обстріл Миколаєва, новації для біженців і опалення не для всіх

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Новини України та світу станом на 16:00, 15 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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