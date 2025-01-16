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Новини ТСН 16:00 16 січня. Полтавщина без світла через атаку дрона. Солдати КНДР на Красній площі

Новини ТСН 16:00 16 січня. Полтавщина без світла через атаку дрона. Солдати КНДР на Красній площі

Новини ТСН 16:00 16 січня. Полтавщина без світла через атаку дрона. Солдати КНДР на Красній площі

Сюжети випуску

Новини України та світу станом 16:00 16 січня 2025 року, в огляді ТСН.

       

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