Новини ТСН 16:00 16 жовтня. План перемоги! Повна евакуація з Куп'янська! Зрадник в "Укренерго"! Новини України та світу станом на 16:00 середи, 16 жовтня 2024 року, в огляді ТСН: - План перемоги представив президент Зеленський у Верховній Раді: 5 пунтків, 3 таємні додатки. Що у ньому? - Зачистили 400 гектарів лНовини ТСН 16:00 16 жовтня. План перемоги! Повна евакуація з Куп'янська! Зрадник в "Укренерго"!ісу та знищили майже полк окупантів на Харківщині - підрозділи ГУР "Артан", "Кракен" та "Міжнародний легіон" провели успішну спецоперацію. - Російських бійців для штурмів готують на полігонах неподалік лінії зіткнення. Сили оборони вразили один із таких. - Харків живе в ритмі тривог. Влада оголосила обов’язкову евакуацію для усіх цивільних з Куп'янська та ще трьох сусідніх громад. Розповідь Вікторії Стрельцової, яка пережила тривожну ніч. - Тепер вони можуть літати швидше і вище: Росія модернізувала ударні "Шахеди", пишуть в Інституті дослідження війни. - Поверніть наших дітей, чоловіків, батьків додому! З таким проханням на Майдан Незалежності в Києві вийшли понад 200 рідних військовополонених та безвісти зниклих. - Військові Північної Кореї вже є на російсько-українській війні, каже Дмитро Жмайло, співзасновник Українського центру безпеки та співпраці. - СБУ затримала посадовця "Укренерго", який "зливав" інформацію про наслідки ударів по українських енергооб’єктах. Як його покарають? - Не скупитимуться на війну і наступного року - у Росії опублікували проєкт бюджету на 2025 рік. За день витрачатимуть 274 мільйони доларів. - Пообіцяли, але не виконають - Франція таки не зможе забезпечити обсяг допомоги Україні, про який заявляла раніше. - 10 діб блукав горами, кілька останніх днів без їжі та води. На Закарпатті рятувальники знайшли у високогір'ї знесиленого туриста. - Справжня зима прийшла у Карпати: на горі Піп Іван вдарив мороз та тримається сніг. Який прогноз українських синоптиків?