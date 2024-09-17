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Новини ТСН 14:00 17 вересня. Масований авіаудар по Сумах, наслідки повеней і на канаті через Босфор

Новини ТСН 14:00 17 вересня. Масований авіаудар по Сумах, наслідки повеней і на канаті через Босфор

Вода рве греблі І дамби! Затоплює все нові міста! Повінь в Європі набирає обертів

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Новини України та світу станом на 14:00, 17 вересня 2024 року, в огляді ТСН

    

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