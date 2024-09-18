Новини ТСН 16:00 18 вересня. Скандал у парламенті - трибуну заблокували! Давня травма Світоліної!

Новини України та світу станом на 16:00 середи, 18 вересня 2024 року, в огляді ТСН: - Кропивницький оговтується від атаки дронів. "Шахеди" влучили в житловий сектор. 41-річний чоловік загинув, літня жінка - поранена. - Наймасштабніша атака КАБами по Запорізькій області за останні кілька місяців. Лише по Комишуватській громаді 8 бомб. 2 людини загинули. - 15 атак вдалося спинити українським воїнам неподалік Торецька. Ворог намагався прорватися поблизу Щербинівки, Дачного та Неліпівки. - Україна вже встановила місце, де росіяни мечем стратили українського військовополоненого. - Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано вже понад 136 тисяч страт українських військовополонених - Офіс генпрокурора. - Застрелив водія, а потім утік на його машині. У Києві камера зафіксувала вбивство на заправці. Що вже з'ясували правоохоронці? - Скандалом та заблокованою трибуною завершилось сьогоднішнє засідання парламенту. Депутати провалили голосування дерусифікації понад 300 населених пунктів. - Наказ про заборону мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років, які були визнані непридатними в мирний час і обмежено придатними у воєнний, має вже днями видати Міністерство оборони України. - Перші випадки мародерства і евакуація людей на військових машинах амфібіях. Паводки не відступають із центру та сходу Європи і вже забрали життя щонайменше 21 людини. - Серія підпалів у Львові. Вісім загорянь уночі, а на світанку масштабна пожежа в будівлі колишнього кінотеатру "Дзвін". Які версії підпалів? - Свої виступи в цьому сезоні закінчила, за станом здоров'я, пише українська тенісистка Еліна Світоліна. - Врятувати лося у середмісті столиці - таке завдання сьогодні було у правоохоронців та зоозахисників Києва. Деталі спецоперації від Ірини Коваленко.