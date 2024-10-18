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Новини ТСН 16:00 18 жовтня. Резонансні заяви Залужного та виверження вулкану в Японії

Новини ТСН 16:00 18 жовтня. Резонансні заяви Залужного та виверження вулкану в Японії

Новини ТСН 18:00 18 жовтня. Зеленський злякав Орбана! Побиття в гуртожитку! Евакуація!

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Новини України та світу станом на 16:00, 18 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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