Новини ТСН 16:00 19 лютого. Жорстка відповідь Зеленського Трампу. Обстріл медиків на Херсонщині 

Новини України та світу станом на 16:00, 19 лютого 2025 року, в огляді ТСН. - Америка не давала Україні 500 мільярдів доларів. Нічні заяви Трампа спростовував під час преc-конференції Володимир Зеленський. - Довіряють Президенту Зеленському 57% українців, не довіряють - 37% - опитування КМІС. - Франція вдруге за 3 дні скликає екстрений саміт щодо України та безпеки Європи. Що на порядку денному? - 4 поранених, зокрема і дитина. Наслідки нічної атаки по Одесі - там відновлюють світло та опалення. - 8 медиків постраждали у Білозерські громаді на Херсонщині. В амбулаторію прилетів дрон. - Черги до медиків на Дніпропетровщині. Мобільна бригада рятує людей у прифронтовій Покровській ОТГ. - Як відновлюватимемо саркофаг над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Ексклюзив ТСН від самої арки Укриття. - Папа Римський у критичному стані і вже заявив близьким, що він у передчутті смерті.