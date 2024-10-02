Новини ТСН 16:00 2 жовтня. Кадрові перестановки в розвідці та протест в Італії

Новини України та світу станом на 16:00, 2 жовтня 2024 року, в огляді ТСН: - Українські підрозділи виводять із Вугледара аби зберегти особовий склад і бойову техніку - офіційно повідомило ОСУВ "Хортиця". - Розстріл військовополених: безпілотник зафільмував черговий злочин окупантів. Генпрокуратура розслідує справу. - У Херсоні сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої російської атаки. Голова ОВА Олександр Прокудін каже - сьогодні знову був обстріл. - Через російську агресію цього літа в Україні загинули майже 600 цивільних - звіт Комітету ООН з прав людини. - Правозахисники та громадські активісти провели моніторинг укриттів у десяти містах України. Які результати? - У Службі зовнішньої розвідки кадрові ротації. Які причини змін? - Уряд дозволив військовим частинам призивати добровольців оминаючи ТЦК. - Посли ЄС сьогодні погодили режим санкцій щодо гібридних загроз з боку Москви. Коли почнуть діяти санкції? - Українка Анна Петренко влаштувала протест на цирковому фестивалі в Італії. У журі конкурсу був Максим Нікулін, який підтримує вторгнення в Україну. - На святкування Рош га-Шана до Умані вже прибуло майже 30 тисяч паломників. Який шлях долали паломники? - Кінофестиваль "Молодість" відкрився у німецькому Гамбурзі. Яке кіно показуватимуть - репортаж Наталії Фібріґ.