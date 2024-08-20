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Новини ТСН 16:00 20 серпня. Ситуація на Тернопільщині, успіх ЗСУ на Курщині і негода на Волині

Новини ТСН 16:00 20 серпня. Ситуація на Тернопільщині, успіх ЗСУ на Курщині і негода на Волині

Не виходити на вулицю! В Тернополі ніяк не згасять резервуар із пальним, куди поцілили росіяни

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Новини України та світу станом на 16:00, 20 серпня 2024 року, в огляді ТСН

    

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