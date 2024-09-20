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Новини ТСН 16:00 20 вересня. Повістки Укрпоштою — хто отримає першим? Шпигуни в ЗСУ!

Дата публікації
Перегляди
167
Час на прочитання
1 хв
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Новини України та світу станом на 16:00 п’ятниці, 20 вересня 2024 року, в огляді ТСН.

    

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