Новини ТСН 16:00 21 серпня. Удар ворожого дрона по авто ДСНС! Остання промова Байдена-президента!

Новини України та світу станом на 16:00, середи, 21 серпня 2024 року, в огляді ТСН: - День жалоби в Кушугумській громаді на Запоріжжі. Напередодні росіяни атакували дитяче кафе в селі Малокатеринівка. Сьогодні до медиків батьки привезли ще трьох неповнолітніх з контузіями. - Окупанти обстріляли Козачу Лопань на Харківщині. Влучили у сільраду. Під завалами можуть бути люди. Зберігається загроза повторних ударів. - На Донеччині триває евакуація населення через складну безпекову ситуацію. Репортаж Наталі Нагорної з Покровська і Мирнограда. - Поблизу Українська російський FPV-дрон атакував евакуаційне авто ДСНС. Усередині перебували рятувальна група та троє цивільних. Люди уціліли. - Верховна Рада ратифікувала Римський статут. Які перспективи для України це відкриває - пояснили в МЗС. - На з'їзді Демократичної партії США Джо Байден наголосив - ні він, ані віцепрезидентка Гарріс ніколи не схиляться перед Путіним. - У Тернополі досі просять дотримуватися рекомендандацій медиків - містянам радять не гуляти на вулиці та зачиняти вікна. - Полювали на виробництва безпілотників. На Дніпропетровщині СБУ викрила агентурну групу, що виконувала завдання ФСБ.