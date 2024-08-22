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Політика
Війна
Гламур
Проспорт
Леді
Здоров’я
Астрологія
Відео
Рецепти
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ТСН.Cпецвипуск
Новини ТСН 16:00 22 серпня. Обстріл ДСНС на Донеччині, РФ таємно мобілізує, Україна — лідер у БПЛА
Новини ТСН 16:00 22 серпня. Обстріл ДСНС на Донеччині, РФ таємно мобілізує, Україна — лідер у БПЛА
Новини ТСН 16:00 22 серпня. Обстріл ДСНС на Донеччині, РФ таємно мобілізує, Україна — лідер у БПЛА
Новини ТСН 16:00 22 серпня. Обстріл ДСНС на Донеччині, РФ таємно мобілізує, Україна — лідер у БПЛА
Сюжети випуску
Новини ТСН 16:00 22 серпня. Обстріл ДСНС на Донеччині, РФ таємно мобілізує, Україна — лідер у БПЛА
Україна навчатиме дітей з Курщини?! За якою програмою, на якій мові? МОН має план!
Ворога побільшає! РФ проводить таємну мобілізацію! Скільки ще їх буде?
Україна — лідер в галузі БПЛА! Приклад для усього світу! Нищимо більше ворогів!
Новини України та світу станом на 16:00, 22 серпня 2024 року, в огляді ТСН.
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