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Новини ТСН 16:00 22 серпня. Обстріл ДСНС на Донеччині, РФ таємно мобілізує, Україна — лідер у БПЛА

Новини ТСН 16:00 22 серпня. Обстріл ДСНС на Донеччині, РФ таємно мобілізує, Україна — лідер у БПЛА

Новини ТСН 16:00 22 серпня. Обстріл ДСНС на Донеччині, РФ таємно мобілізує, Україна — лідер у БПЛА

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Новини України та світу станом на 16:00, 22 серпня 2024 року, в огляді ТСН.

  

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