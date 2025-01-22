Новини ТСН 16:00 22 січня. Запобіжка головному психіатру ЗСУ і підозрюваному у знущанні з дитини

Новини України та світу станом 16.00, 22 січня 2025 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube. - Прокурори просять тримання під вартою або понад 49 млн застави головному психіатру ЗСУ. - 2 місяці під вартою без права на заставу - у Білоцерківському суді обрали запобіжний захід головному підозрюваному у знущанні над неповнолітньою. - У Сумах ударний дрон влучив у житлову двоповерхівку. Постраждали троє людей, серед них 5-річна дитина. - На Курщині ССО у 8-годинному бою ліквідували 21 та поранили 40 бійців КНДР. - Ізраїль може передати Україні захоплену ЦАХАЛом російську зброю - пише посол України Євген Корнійчук. - Закінчення війни в Україні буде офіційною політикою США - заявив новий Держсекретар Марко Рубіо. - Переговори по першому кластеру в межах вступу України до ЄС планують відкрити вже цієї весни - повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. - Майже 900 тисяч гривень з рахунку безвісти зниклого військового вкрав житель міста Самар на Дніпропетровщині. Як його покарають? - Ветеранів, які зазнали травм чи ампутацій на війні, запрошують навчитися кататись на лижах і не лише. Куди звертатись? - Українці виходять на символічні акції у день Соборності в різних країнах світу.