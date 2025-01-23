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Новини ТСН 16:00 23 січня. Розстріл полонених, атака на Запоріжжі і рейд поліції по країні

Новини ТСН 16:00 23 січня. Розстріл полонених, атака на Запоріжжі і рейд поліції по країні

Новини ТСН 16:00 23 січня. Розстріл полонених, атака на Запоріжжі і рейд поліції по країні

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Новини України та світу станом 16.00, 23 січня 2025 року, в огляді ТСН.

  

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