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Новини ТСН 16:00 23 жовтня. Що буде замість МСЕК? У Повалій конфіскували авто! Шкільна реформа!

Новини ТСН 16:00 23 жовтня. Що буде замість МСЕК? У Повалій конфіскували авто! Шкільна реформа!

Новини ТСН 16:00 23 жовтня. Що буде замість МСЕК? У Повалій конфіскували авто! Шкільна реформа!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 16:00, 23 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

         

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