Новини ТСН 16:00 24 липня. Кулеба в Китаї, інтервʼю Сирського, ЗС РФ купує москвичів за $22 000

Новини України та світу станом на 16:00, 24 липня 2024 року, в огляді ТСН: – Окупанти завдали удару по інфраструктурному об’єкту у Лозовій на Харківщині: троє поранених, ще чотирьох людей шукають. – Росіяни прориваються до Покровська і тиснуть на Торецьк, уздовж усієї лінії фронту тривають важкі бої. – Про що розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian? – За участь у війні в Україні москвичам відтепер одноразово будуть виплачувати рекордні 22 тисячі доларів. – Столичні поліцейські затримали диверсантів, які на замовлення російських спецслужб спалили залізничну релейну шафу та авто військового. – Вибух у Москві: у джипі на парковці підірвали заступника військової частини супутникового зв'язку збройних сил росії Андрія Торгашова. – Посли ЄС схвалили виділення 4,2 мільярдів євро у межах програми Ukraine Facility. – Переговори про мир у Китаї: українське МЗС розповіло, про що говорили Дмитро Кулеба та Ван Ї. – У Непалі на летовищі Катманду під час зльоту загорівся літак, пілот вижив, інші 18 загинули. – Двоє дітей випали з вікна другого поверху будинку у Луцьку. – Сезон українських кавунів та динь: які ціни і чи не буде дефіциту? – Цей понеділок, 21 липня, став найспекотнішим днем у світі, як повідомляє Служба зміни клімату ЄС Copernicus.