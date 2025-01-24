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Новини ТСН 16:00 24 січня. Росіяни на милицях йдуть у штурм. Страхіття у Глевасі 

Новини ТСН 16:00 24 січня. Росіяни на милицях йдуть у штурм. Страхіття у Глевасі 

Новини ТСН 16:00 24 січня. Росіяни на милицях йдуть у штурм. Страхіття у Глевасі 

Сюжети випуску

Новини України та світу станом 16.00, 24 січня 2025 року, в огляді ТСН.

   

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